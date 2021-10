Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo La culture dans tous ses quartiers – Escale en absurdie Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

La culture dans tous ses quartiers – Escale en absurdie Saint-Malo, 21 janvier 2022, Saint-Malo.

2022-01-21 20:15:00 – 2022-01-21 Maison de quartier Le Levy 6 allée de la Goélette

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Quelle valise et pour quel voyage ?

Le Malo Théâtre vous emmène faire le tour de plusieurs scènes : au Pérou, en Corse, au-delà de la quatre voies, et même dans l’au-delà !

Partez à la rencontre de personnages aussi loufoques qu’attachants, héros de plusieurs saynètes ayant toutes comme point commun l’absurde. Comédie à sketchs d’André Roussin, Raymond Chandler et Jean-Pierre Martinez.

Maison de quartier Le Levy 6 allée de la Goélette Saint-Malo

Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo
Lieu Saint-Malo Adresse Maison de quartier Le Levy 6 allée de la Goélette Ville Saint-Malo