La culture dans tous ses quartiers – Concert Bal Swing

Maison de quartier de Rothéneuf Rothéneuf Rue Mac Donald Stewart Saint-Malo Ille-et-Vilaine Rothéneuf Maison de quartier de Rothéneuf

2022-12-16 – 2022-12-16

Laissez-vous embarquer dans un bal swing alliant la musique et la danse ! Le jazz, le swing et la chanson française par les chanteuses et les musiciens de la Compagnie des Jazz et les danseuses et danseurs de swing.

Au programme : swing, émotion et convivialité, une merveilleuse soirée en perspective !

