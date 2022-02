La culture dans tous ses quartiers – Blind Test Live Saint-Malo, 18 février 2022, Saint-Malo.

La culture dans tous ses quartiers – Blind Test Live Maison de Quartier la Découverte 13 bis rue du Pérou Saint-Malo

2022-02-18 20:15:00 – 2022-02-18 Maison de Quartier la Découverte 13 bis rue du Pérou

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Par le groupe musical malouin « Au fond d’ma cour »

Karine et Stéphane vous invitent à un blind test live chanson française !

Venez jouer en famille ou entre amis à reconnaître le titre des morceaux puis laissez-vous entraîner au rythme de l’accordéon, de la guitare et du piano pour chanter et bouger sur vos morceaux préférés.

comite.de.la.decouverte@gmail.com +33 6 83 05 85 36

Maison de Quartier la Découverte 13 bis rue du Pérou Saint-Malo

