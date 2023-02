La culture dans tous ses quartier – Cabaret d’improvisation Intra-Muros Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Les Improlocos de Dinan est une troupe d’improvisation théâtrale composée de comédiens amateurs. Nos spectacles

sont placés sous le signe de l’humour et de l’émotion. Sur les plus folles propositions du public et orchestré par un maître de cérémonie un peu espiègle, les improvisateurs vont jouer un spectacle aux multiples facettes, unique, qui ne sera jamais rejoué.

+33 2 99 40 58 72

