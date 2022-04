La culture dans tous ses quartier – Blind Test Live Saint-Malo, 22 avril 2022, Saint-Malo.

La culture dans tous ses quartier – Blind Test Live Intra-Muros 12 rue Sainte-Anne Saint-Malo

2022-04-22 – 2022-04-22 Intra-Muros 12 rue Sainte-Anne

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Par le groupe musical malouin “Au fond d’ma cour”

Karine et Stéphane vous invitent à un Blind test live chanson française !

Venez jouer en famille ou entre amis à reconnaître le titre des morceaux, puis laissez-vous entraîner au rythme de l’accordéon, de la guitare et du piano pour chanter et bouger sur vos morceaux préférés.

+33 2 99 40 78 04 http://culture@saint-malo.fr/

Intra-Muros 12 rue Sainte-Anne Saint-Malo

