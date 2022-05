La culture dans tous ses états Lacroix-Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen Catégories d’évènement: Lacroix-Saint-Ouen

Oise

La culture dans tous ses états Lacroix-Saint-Ouen, 22 mai 2022, Lacroix-Saint-Ouen. La culture dans tous ses états Lacroix-Saint-Ouen

2022-05-22 – 2022-05-22

Lacroix-Saint-Ouen Oise Lacroix-Saint-Ouen Au programme : expositions, ateliers photo, d’écriture, d’illustration, cartonnage et porcelaine, atelier musical franco-allemand, concert… Au programme : expositions, ateliers photo, d’écriture, d’illustration, cartonnage et porcelaine, atelier musical franco-allemand, concert… http://www.ville-lacroixsaintouen.fr/ Au programme : expositions, ateliers photo, d’écriture, d’illustration, cartonnage et porcelaine, atelier musical franco-allemand, concert… Non contractuelle – © Pexels / Pixabay

Lacroix-Saint-Ouen

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lacroix-Saint-Ouen, Oise Autres Lieu Lacroix-Saint-Ouen Adresse Ville Lacroix-Saint-Ouen lieuville Lacroix-Saint-Ouen Departement Oise

Lacroix-Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacroix-saint-ouen/

La culture dans tous ses états Lacroix-Saint-Ouen 2022-05-22 was last modified: by La culture dans tous ses états Lacroix-Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen 22 mai 2022 Lacroix-Saint-Ouen Oise

Lacroix-Saint-Ouen Oise