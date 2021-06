Saint-Pierre-sur-Dives auditorium Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives La culture dans tous ses éclats auditorium Saint-Pierre-sur-Dives Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-sur-Dives

La culture dans tous ses éclats auditorium, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Pierre-sur-Dives. La culture dans tous ses éclats

du vendredi 2 juillet au lundi 5 juillet à auditorium

Programme des animations VENDREDI 2 JUILLET 16h • Ouverture de l’exposition 18h • Démo de Breakdance – Allan et ses élèves SAMEDI 3 JUILLET 10h30 • Atelier Arts plastiques – Aneta 10h30 • Atelier Céramique – Stéphanie (Invitée) 11h00 • Atelier Sophrologie – Virginie 11h30 | VERNISSAGE 14h00 • Atelier Eveil à la danse – Manon 14h30 • Atelier Modern jazz – Manon 15h30 • Atelier Breakdance – Allan 16h30 • Atelier Danse orientale – Eline DIMANCHE 4 JUILLET 11h • Atelier Yoga – Joëlle 14h • Atelier Théâtre – Aurélien 15h • Atelier Scrapbooking – Brigitte 16h • Atelier Forme – Caroline LUNDI 5 JUILLET 10h30 • Atelier Arts pastiques – Aneta

Gratuit

Exposition de l’association Eclat d’Auge auditorium saint pierre sur dives Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T18:00:00;2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Étiquettes évènement : Autres Lieu auditorium Adresse saint pierre sur dives Ville Saint-Pierre-sur-Dives lieuville auditorium Saint-Pierre-sur-Dives