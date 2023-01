La culture créole : des Caraïbes à l’océan indien Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La culture créole : des Caraïbes à l’océan indien Bibliothèque Place des Fêtes, 18 mars 2023, Paris. Le samedi 18 mars 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Lecture de poèmes en créole réunionnais avec Mr Fleurance et Géraldine Lebon Venez écouter une sélection de poèmes en créole réunionnais, langue régionale, reconnu comme telle depuis 1999, elle s’exprime par le biais de la littérature et de la poésie. Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen 75019 Paris Contact : 01 42 49 55 90 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr

