La culture créole : des Caraïbes à l’océan indien Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La culture créole : des Caraïbes à l’océan indien Bibliothèque Place des Fêtes, 24 mars 2023, Paris. Le vendredi 24 mars 2023

de 16h00 à 19h00

. gratuit Jauge de 35 personnes dans l’auditorium Découverte de contes issus de la tradition antillaise par Igo Drané conteur et Thierry Galand , musicien. avec la présence de la librairie Calypso, spécialisée en littératures ultra-marines et caribéennes. Igo Drané est conteur depuis plus de 30 ans, ce Martiniquais amoureux de la langue met les mots au service de autres et véhicule la tradition orale antillaise. Il ne se déplace jamais sans son bâton de « pawol », sceptre sacré qui lui confère le droit de conter. il milite pour la promotion de la culture antillaise. Il développe le lien intime entre parole et musique et apprend à jouer de plusieurs instruments. Il partage celà avec son musicien Thierry Galand. Il aime à dire « le conte est un monde de libertés » Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen 75019 Paris Contact : 01 42 49 55 90

cc

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Place des Fêtes Adresse 18 rue Janssen Ville Paris lieuville Bibliothèque Place des Fêtes Paris Departement Paris

Bibliothèque Place des Fêtes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La culture créole : des Caraïbes à l’océan indien Bibliothèque Place des Fêtes 2023-03-24 was last modified: by La culture créole : des Caraïbes à l’océan indien Bibliothèque Place des Fêtes Bibliothèque Place des Fêtes 24 mars 2023 Bibliothèque Place des Fêtes Paris Paris

Paris Paris