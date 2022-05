La culture aux jardins Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: 65000

Tarbes 65000 Contes, Théâtre, Musique et Danse dans les parcs et jardins de la ville sont votre rendez-vous incontournable de l’été ! Une belle occasion pour petits et grands de partager de riches moments en famille ou avec les copains ! > Dimanche 26 juin au Kiosque Massey : 15h – Musique avec Tarbes Odos Jazz (65) / 16h – Musique avec les Musiciens du Soir (65) > Mercredi 29 juin au Parc Bel Air : 15h – Conte « Les Broutches » par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu (65) > Samedi 2 juillet au Jardin Massey : 16h – Spectacle « Street Impro », par la Cie Les Improsteurs (65) > Dimanche 3 juillet au Kiosque Massey : 15h – Musique avec Amicale des celtes de Bigorre (65) / 16h – Danse latine avec Paseo Andalou (65) > Mercredi 6 juillet au Parc des Bois blancs : 15h – Conte « Paul de Saint Martin » par David Bordes (64) > Samedi 9 juillet au Jardin Massey : 16h – Spectacle poétique et burlesque « Monsieur Lune », par l’association L’outil (11) > Dimanche 10 juillet au Kiosque Massey : 15h – Musique avec l’orchestre Jack le bourgeois (65) / 16h – Musique avec l’École Tarbaise de Musique et traditions (65) > Mercredi 13 juillet au Parc Bel Air : 15h – Conte en Kamishibai « Raconte-moi ici et là » par Morgane Sorbet, Cie La môme aux souliers rouges (32) > Samedi 16 juillet au Jardin Massey : 16h – Spectacle « Two seconds » par la Cie Circolabile (Italie) > Dimanche 17 juillet au Kiosque Massey : 15h00 – Danses traditionnelles avec Eths Esclops (65) / 16h – Danse country avec Passion country (65) > Mercredi 20 juillet au Parc Bel Air : 15h – Conte « Il sera une fois » par Laure Missonnier, Cie hors sujet (64) > Samedi 23 juillet au Jardin Massey : 16h – Spectacle « Le bel âge » par Cie Les tas nature (64) > Mercredi 27 juillet au Parc des Bois blancs : 15h – Conte « les contes des sages Zen » par Lili Botter (65) > Samedi 30 juillet au Jardin Massey : 16h – Spectacle « Péronnille » par la Cie Dis donc (31) > Dimanche 31 juillet au Kiosque Massey : 15h – Musique avec La Mandolinata (65) / 16h – Danse latine avec Arte Andalou (65) > Mercredi 3 août au Parc Bel air : 15h – Conte « Contes joyeux pour petites et grandes oreilles » par Marie Tomas (64) > Samedi 6 août au Jardin Massey : 16h – « Tommy » par la Cie Collectif décomposé (65) POUR TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME COMPLET : Voir document (bloc Coordonnées) A noter en cas de pluie : repli au Gymnase Massey pour les animations au Jardin Massey / à la Ferme Fould pour les animations au Parc Bel Air / à la Maison de Quartier de Laubadère pour les animations au Parc des Bois blancs. +33 5 62 44 38 38 dans les parcs et jardins TARBES Tarbes

