La culture au grand jour Spectacle « Vientos » Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

L’un emporte, l’autre glace, les autres mouillent, soulèvent… Vientos est un spectacle de flamenco (musique et danse) imaginé avec poésie et originalité autour de la respiration de la nature. Mer, forêt, désert et monts, chacun est empreint d’une histoire portée par les vents qui y soufflent au rythme des mouvements dansés, des accords de guitare, des tessitures des voix et des mélodies du violon, entre authenticité, puissance, délicatesse et originalité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Salle Robert Lapuelle Rue du 19 Mars 1962

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

