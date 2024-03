La Culture au Grand Jour spectacle J’aurais aimé être un sapin de Noël, et toi? Footballeur professionnel ! Salle polyvalente Oradour-Saint-Genest, mardi 2 avril 2024.

Drôle de rencontre sur un quai de gare. C’est la veille de Noël et la vie du chef de gare va être bousculée par l’arrivée inattendue d’une femme inconnue. Lui est dans l’attente du retour de la femme qu’il a aimée. Elle, souhaite se poser pour rassembler les pièces du puzzle de sa vie. Un lien petit à petit va se tisser entre eux. Pas facile d’aller vers l’inconnu que provoque une rencontre ! Un spectacle plein d’une fine et délicieuse fantaisie, avec Didier Chapaud et Mauricette Touyéras. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02

Salle polyvalente Le bourg

Oradour-Saint-Genest 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

