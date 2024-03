La Culture au Grand Jour spectacle Go to hell Salle Culturelle Châteauponsac, dimanche 31 mars 2024.

La Culture au Grand Jour spectacle Go to hell Salle Culturelle Châteauponsac Haute-Vienne

En référence à une phrase attribuée à Calamity Jane, Dis leur de tous aller en enfer , Go To Hell est un psyché concert dessiné où guitares, chant, vidéos et dessins s’hybrident en direct pour raconter le mythe de cette femme libre dans l’Ouest Américain… Un tourbillon sonore et visuel pour évoquer la Légende et questionner notre besoin d’histoires et d’espaces infinis… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 18:30:00

fin : 2024-03-31

Salle Culturelle Rue Henri Autef

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement La Culture au Grand Jour spectacle Go to hell Châteauponsac a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Pays du Haut Limousin