La Culture au Grand Jour spectacle Deux flics aux p’tits oignons Salle polyvalente Val-d’Oire-et-Gartempe, dimanche 14 avril 2024.

Lectures musicales. Placé sous le signe d’Épicure et de la culture, retrouvez les textes des auteurs Franck Linol et Joël Nivard autour de leurs personnages, les commissaires Dumontel et Varlaud. La thématique la cuisine dans le polar en général et dans leurs romans. Ces lectures sont entrecoupées de chansons tirées d’un répertoire où la cuisine, les endroits un peu louches et les bistrots de quartiers font bon ménage (Dimey, Gréco, Eddy Mitchell, Dick Rivers, Pierre Perret, Gauvain Sers …). Elles sont ponctuées par des génériques de séries et des musiques de films policiers interprétés par Les croquenotes du rade .

Avec René Portella au chant, Alain Roblès à l’accordéon, Stéphane Rocher au piano, Yves Dupont à la guitare. Franck Linol et Jacques Rabetaud en lecteurs, Patrick Granger à la réalisation artistique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:30:00

fin : 2024-04-14

Salle polyvalente Bourg de Saint-Barbant

Val-d’Oire-et-Gartempe 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

