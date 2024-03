La Culture au Grand Jour spectacle A la recherche des racines perdues Salle polyvalente Cieux, vendredi 5 avril 2024.

La Culture au Grand Jour spectacle A la recherche des racines perdues Salle polyvalente Cieux Haute-Vienne

C’est l’histoire d’un musicien qui durant le confinement a cherché un moyen pour maintenir son moral et celui de son public. Yapp a ainsi fait des vidéos, jouant de tous les instruments et a accompagné sa musique d’images. Un savant mélange de musiques yiddish et tzigane. C’est l’histoire du cirque de sa famille, et de sa propre recherche, à la source de son goût pour la musique de l’Europe de l’Est. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Salle polyvalente Avenue du lac

Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

