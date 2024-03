La Culture au Grand Jour Manas Glandon, samedi 6 avril 2024.

La Culture au Grand Jour Manas Glandon Haute-Vienne

Chanteur, auteur, compositeur et multi instrumentiste, Manas est un jeune artiste à l’univers pop et funky. La profondeur de ses textes, écrits en français sur un son moderne et dansant, reflète sa singularité. À la fois artiste et penseur du monde qui l’entoure, il se passionne pour la philosophie, la compréhension de l’humain et s’en inspire pour ses chansons. Par des mots simples et accessibles sur des thèmes qui touchent, l’originalité de Manas est sa capacité à mêler ses différentes passions pour créer quelque chose d’unique, qui aide et qui inspire. Sur scène sa personnalité est communicative. Par la pertinence de ses textes, l’énergie de ses solos de guitare endiablés et ses refrains qui restent en tête, Manas rassemble et vous invite à entrer dans son univers marqué par le partage et la bonne humeur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Salle polyvalente

Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

