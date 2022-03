La culture au grand jour – Maloutt, Comme disait Johnny… Saint-Sulpice-Laurière Saint-Sulpice-Laurière Saint-Sulpice-LaurièreSaint-Sulpice-Laurière Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Sulpice-Laurière Haute-Vienne Salle polyvalente Saint-Sulpice-Laurière Haute-Vienne Saint-Sulpice-Laurière Dimanche 03 avril à 16h30, salle polyvalente. Gratuit. Conseil départemental 05 55 45 10 10. Toute la programmation sur www.haute-vienneenscenes.fr/la-culture-au-grand-jour/faites-votre-programmation La musique de Maloutt, c’est la vie, tantôt caressante tantôt douloureuse mais toujours belle. Le jeune groupe revisite et présente toute la musique qu’on aime : des covers allant des chansons des années 30 au rappeur Coolio, en passant par du folk américain et Michel Berger, le tout ponctué de compos ! Dimanche 03 avril à 16h30, salle polyvalente. Gratuit. Conseil départemental 05 55 45 10 10. Toute la programmation sur www.haute-vienneenscenes.fr/la-culture-au-grand-jour/faites-votre-programmation Salle polyvalente Saint-Sulpice-Laurière Saint-Sulpice-Laurière

