La culture au grand jour « La Thymélée » La Voix de son maitre La Porcherie Haute-Vienne

Dans la grande tradition de Molière et de La Fontaine, dans la lignée des Guignols de l’info, ce spectacle grinçant se moque des puissants et tourne en dérision les médias d’aujourd’hui et les chaînes de télé. La Thymélée choisit le ton du pamphlet, de l’absurde et de la caricature pour dénoncer les attaques faites à la presse et à la déontologie journalistique. Dans une société de plus en

plus divisée, quelle meilleure arme que l’humour pour se rassembler et réfléchir ensemble ? EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 18:30:00

fin : 2024-04-14

Salle des fêtes

La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

