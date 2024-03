La culture au grand jour Concert Najma Dream Salle polyvalente Bersac-sur-Rivalier, vendredi 5 avril 2024.

La culture au grand jour Concert Najma Dream Salle polyvalente Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Concert de musiques orientalo-balkaniques avec Cécile, saxophoniste augmentée et chanteuse et Woodee, beatmaker. Sur scène, paillettes, rangers, plumes et sequins. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:30:00

Salle polyvalente 3 Rue du Commerce

Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

