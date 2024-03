La culture au grand jour concert Feelarsen Salle des fêtes Saint-Bonnet-Briance, jeudi 4 avril 2024.

La culture au grand jour concert Feelarsen Salle des fêtes Saint-Bonnet-Briance Haute-Vienne

Dans le cadre de la Culture au grand jour, concert avec Feelarsen. La preuve que le rock français n’est pas mort. Originaire de Limoges, Feelarsen est avant tout taillé pour la scène. Depuis maintenant deux ans,

le groupe trace sa route en enchaînant les concerts dans les bars, les premières parties des Ramoneurs de Menhirs, des Sales Majestés. Les textes inspirés et mordants, accompagnés d’un son travaillé et fourni, donnent du corps à une critique assaisonnée de la société. Des mélodies sauce piquante, une rythmique

impeccable et des guitares acérées où l’on frôle un esprit joyeusement bordélique. Bref, en un mot, délicieusement rock’n’roll. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Salle des fêtes 3 route de Fargeas

Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

