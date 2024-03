La Culture au Grand Jour Concert du Gaspard Guerre Quartet Translation Salle polyvalente Saint-Junien-les-Combes, samedi 6 avril 2024.

La Culture au Grand Jour Concert du Gaspard Guerre Quartet Translation Salle polyvalente Saint-Junien-les-Combes Haute-Vienne

Gaspard est un grand sensible de la vie, comme beaucoup d’artistes, mais avec une profondeur très palpable dans son écriture et dans son travail de composition. Le quartet présente ses compositions, une musique de progression, de thèmes enchevêtrés et répétés dont le souffle croît progressivement. La musique devient cette langue universelle, comprise de tous, tout du moins accessible à tous, mais où chacun comprendra aisément que l’on est face à une histoire, un conte, une blessure, une joie. Le quartet est composé de Gaspard Guerre à la batterie, Simon Buffaud à la basse et contrebasse, Louis Mardivirin aux saxophones et Alix Gosse au piano synthétiseur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Salle polyvalente Le Bourg

Saint-Junien-les-Combes 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

