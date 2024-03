La Culture au Grand Jour Concert d’Amazzia Le Bourg Verneuil-Moustiers, jeudi 4 avril 2024.

Le duo Amazzia est né d’une belle rencontre entre deux musiciens épris de musiques du monde. Un répertoire éclectique et rêveur, aux accents jazz, manouches, arabes… Amazzia revisite des grands classiques mais joue également des compositions originales de Baptiste Poncelet, guitariste de jazz manouche et de flamenco, et de Florence Eymery, flûtiste classique, jazz et musiques du monde. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Le Bourg Eglise

Verneuil-Moustiers 87360 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

