Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne Le Châtenet-en-Dognon Rdv à 16h30 à la salle des fêtes. Gratuit. Passe sanitaire obligatoire. L’entrée pourra être refusée si la jauge maximale est atteinte, Par ailleurs, le Département se réserve le droit d’annuler toute représentation en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Rens. 05 55 09 71 25 ou www.haute-vienneenscenes.fr Dans le cadre de la Culture au grand jour, concert “Bossa Nova”. A travers un répertoire construit autour de la Bossa Nova, du jazz et de compositions originales, le trio SaudaJazz vous transporte dans son univers “saudate” et “alegria”. Une voix, une guitare et des percussions qui délivrent leur musique avec émotion et subtilité. Un concert à la fois éclectique et intimiste. +33 5 55 57 10 19 Rdv à 16h30 à la salle des fêtes. Gratuit. Passe sanitaire obligatoire. L’entrée pourra être refusée si la jauge maximale est atteinte, Par ailleurs, le Département se réserve le droit d’annuler toute représentation en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Rens. 05 55 09 71 25 ou www.haute-vienneenscenes.fr dernière mise à jour : 2021-09-29 par

