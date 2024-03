La culture au grand jour concert avec Mina Sang, dans la nuit Saint-Denis-des-Murs, vendredi 5 avril 2024.

La culture au grand jour concert avec Mina Sang, dans la nuit Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Mina Sang a été squatteuse et fermière, sculptrice et cartomancienne, accordéoniste et camionneuse, belge et limousine. Depuis qu’elle a des souvenirs, elle a toujours fait de la musique. Auteure compositrice interprète, elle fait des chansons pétillantes et pose sa voix cristalline sur des mélodies entêtantes.

Son électro pop passe sans prévenir de la balade au hit, le planant vire au dansant et le festif devient mystique. Sur des poèmes d’auteurs ou ses propres textes, c’est tout en légèreté que Mina Sang emmène le public dans les mystères de la nuit. Son premier album “Dans la nuit” ouvre les portes de l’invisible et fait même parfois danser les esprits .

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Salle polyvalente

Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

