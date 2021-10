Saint-Germain-les-BellesSaint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne, Saint-Germain-les-Belles La Culture au Grand Jour à Saint-Germain-Les -Belles Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-BellesSaint-Germain-les-Belles Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Le 10 octobre à 16h30 salle des fêtes de St Germain les Belles. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. L’entrée pourra être refusée si la jauge maximale est atteinte. Musiques du monde traditionnelles : Terras “Defora”. Le groupe Terras puise son répertoire dans le fonds traditionnel limousin, surtout en occitan, et privilégie l’évocation des grands espaces d’autrefois quand le chant était indissociable de la vie quotidienne. ot.briancesudhautevienne@gmail.com +33 5 55 00 89 91 http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/ Le 10 octobre à 16h30 salle des fêtes de St Germain les Belles. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. L’entrée pourra être refusée si la jauge maximale est atteinte. dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT Briance Sud Haute Vienne

