La cuisson du pain au four à bois d’autrefois Chez Mr et Mme Bedaxagar Ordiarp Ordiarp Catégories d’Évènement: Ordiarp

Pyrénées-Atlantiques

La cuisson du pain au four à bois d’autrefois Chez Mr et Mme Bedaxagar, 14 juin 2023, Ordiarp Ordiarp. La cuisson du pain au four à bois d’autrefois Bourg Chez Mr et Mme Bedaxagar Ordiarp Pyrenees-Atlantiques Chez Mr et Mme Bedaxagar Bourg

2023-06-14 09:30:00 – 2023-06-14 15:00:00

Chez Mr et Mme Bedaxagar Bourg

Ordiarp

Pyrenees-Atlantiques Ordiarp 6 EUR Sortie organisée par le CPIE Pays Basque chez M. et Mme BEDAXAGAR et

avec Martin LAHAYE, artisan boulanger.

Après un petit historique de la maison qui appartenait à la famille de Montréal

venue de Navarre, vous serez initiés au façonnage du pain et à la cuisson au four

à bois ancien sous la houlette du boulanger. La pâte à pain, fabriquée à partir de

farines locales moulues sur meule de pierre, est pétrie à la main et repose

pendant 5h avant d’être retravaillée. Puis nous confectionnerons des pizzas

garnies de légumes de saison pour le repas de midi. Chacun repartira avec son

petit pain.

Repli en cas de pluie assuré.

Sur inscription. Sortie organisée par le CPIE Pays Basque chez M. et Mme BEDAXAGAR et

avec Martin LAHAYE, artisan boulanger.

Après un petit historique de la maison qui appartenait à la famille de Montréal

venue de Navarre, vous serez initiés au façonnage du pain et à la cuisson au four

à bois ancien sous la houlette du boulanger. La pâte à pain, fabriquée à partir de

farines locales moulues sur meule de pierre, est pétrie à la main et repose

pendant 5h avant d’être retravaillée. Puis nous confectionnerons des pizzas

garnies de légumes de saison pour le repas de midi. Chacun repartira avec son

petit pain.

Repli en cas de pluie assuré.

Sur inscription. Ordiarp

Chez Mr et Mme Bedaxagar Bourg Ordiarp

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Ordiarp, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ordiarp Adresse Ordiarp Pyrenees-Atlantiques Chez Mr et Mme Bedaxagar Bourg Ville Ordiarp Ordiarp lieuville Chez Mr et Mme Bedaxagar Bourg Ordiarp Departement Pyrenees-Atlantiques

Ordiarp Ordiarp Ordiarp Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ordiarp ordiarp/

La cuisson du pain au four à bois d’autrefois Chez Mr et Mme Bedaxagar 2023-06-14 was last modified: by La cuisson du pain au four à bois d’autrefois Chez Mr et Mme Bedaxagar Ordiarp 14 juin 2023 Bourg Chez Mr et Mme Bedaxagar Ordiarp Pyrenees-Atlantiques Chez Mr et Mme Bedaxagar Ordiarp Ordiarp, Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Ordiarp Ordiarp Pyrenees-Atlantiques