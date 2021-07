Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme Drôme, Loriol-sur-Drôme La Cuisinière / Cie Tout en Vrac Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Loriol-sur-Drôme

La Cuisinière / Cie Tout en Vrac 2021-07-07 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-07

Loriol-sur-Drôme Drôme

Loriol-sur-Drôme Drôme Loriol-sur-Drôme Théâtre de rue, un spectacle drôle et vivant, agrémenté d’effets spéciaux pour un moment de cuisine tout feu tout flamme.

Avant le spectacle : Crazy Dolls – déambulation danse et percussions

A partir de 5 ans – 35mn / Snack et buvette sur place. +33 4 75 40 67 72 http://www.gare-a-coulisses.com/ dernière mise à jour : 2021-06-30 par

