du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à Autre lieu

### C’est à un atelier autour de la cuisine à l’ortie que nous vous convions à participer et à déguster bien entendu ! L’accent sera mis sur une présentation de la plante en termes de saisonnalité, botanique, bienfaits santé et durabilité et comment la cuisiner au quotidien. Chaque participant recevra un mémo de l’atelier afin de pouvoir réitérer l’expérience chez soi. Cela vous dit ? Alors à vos claviers et à vos toques ! Cet atelier est adapté pour les enfants dès 6 ans avec ou sans leur parent et bien sûr pour les adultes. Samedi et dimanche de 11h à 12h30.

Tarif unique : atelier 15.- en duo adulte-enfant ou adulte seul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T11:30:00 2022-04-09T12:30:00;2022-04-10T11:30:00 2022-04-10T12:30:00

