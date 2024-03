La cuisine pied noir, une histoire de soleil et de mer héritée des gens d’Algérie Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Limoges, samedi 16 mars 2024.

La cuisine pied noir, une histoire de soleil et de mer héritée des gens d’Algérie Inauguration de l’exposition le 16 mars à 14 h 30. 16 mars – 13 avril Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Une exposition photographique comme aperçu de la diversité culturelle et humaine qui naquit de la présence française en Afrique du nord. Aux peuples arabe, berbère et juif vivant déjà sur ce territoire qui deviendrait l’Algérie, se rajoutèrent des Français, des Espagnols, des Maltais, des Italiens… Tous cohabitèrent pendant 132 ans et de cette mixité émergea une culture extrêmement riche. La cuisine partagée entre tous ces peuples fut souvent un lien d’unité et de convivialité. Plus de soixante ans après l’exode, cet héritage demeure et se transmet au sein des familles Pieds noirs.

Exposition proposée par le Cercle algérianiste.

Bfm centre-ville – Jardin d’hiver 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine