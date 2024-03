La cuisine pied-noir Bfm centre-ville / Salle Rez-de-Jardin Limoges, samedi 30 mars 2024.

La cuisine pied-noir par Sandrine Morales, Présidente du Cercle Algérianiste du Limousin et Roseline Maille auteur du livre « Les saveurs de nos racines ». Samedi 30 mars, 15h00 Bfm centre-ville / Salle Rez-de-Jardin Dans la limite des places disponibles

Un régal d’odeurs, de couleurs et de petits bonheurs. Lors de cette conférence seront présentés le savoir-faire des mères pieds-noirs, leurs gestes ancestraux et la gaieté d’une cuisine solaire et simple. Un art de vivre, une façon de manger, de parler haut, fort et coloré qui, à sa manière, raconte la petite épopée de ce peuple métissé, véritable creuset du bassin méditerranéen. Cette cuisine, cet art de vivre, c’est toute l’Algérie d’autrefois avec ses saveurs, ses odeurs et sa lumière qui se transmet de génération en génération.

Conférence suivie d’une petite dégustation.

