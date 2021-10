La Cuisine ~ Maboul Distorsion Salle Polyvalente, 21 novembre 2021, Parcé-sur-Sarthe.

La Cuisine ~ Maboul Distorsion

Salle Polyvalente, le dimanche 21 novembre à 17:00

Dans une cuisine, un chef tyrannique et son commis, souffre-douleur, revisitent le classique duo de clown de manière… épicée ! De coups de fouet en coups de couteau, les caractères s’enflamment et les deux cuistots s’affrontent sans répit avec tout ce qui leur tombe sous la main. Spectacle rythmé, essentiellement visuel et ostensiblement burlesque, **La cuisine** offre à Mario Hochet et Freddy Mazet la possibilité de présenter toute la palette du clown : le beau et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible… Entre mime, manipulation d’objets et jonglage, chaque geste, chaque situation vont constituer un enchaînement qui conduit irrémédiablement le public vers une hilarité incontrôlable. En clair, ils dégustent… et on adore ! ### Distribution **Mise en scène** Jean Lucas **Avec** Mario Hochet, Freddy Mazet **Costumes** Cécile Pelletier, Aurélie Penuizic ### Soutien **Production** Cie Maboul Distorsion

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

Une pincée de sel, une pointe de vinaigre et une bonne dose d’humour : voilà la recette miracle des Maboul Distorsion.

Salle Polyvalente 72300 Parcé-sur-Sarthe Parcé-sur-Sarthe La Turpinière Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T18:20:00