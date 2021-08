La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries LA CUISINE ET LES VINS EN FETE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Catégories d’évènement: Hérault

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 12 12 EUR Venez vivre une journée festive au cœur du village de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries ! Le restaurant l’Ogustin et l’accompagnatrice oenotouristique Les Pépites de Noëlle vous réservent une animation exceptionnelle. Sur la matinée, participez à un atelier cuisine où vous vous initierez à la cuisson parfaite des aliments, avec plusieurs sortes de barbecues. Vous dégusterez vos propres cuissons, mais aussi celles de la cheffe. Vous découvrirez les vins locaux, d’artisans vignerons, en accord avec les plats. Une gourmandise ! Des balades dans le village et les vignes ponctueront les festivités.

Nombre de participants max : 49 personnes

Venez vivre une journée festive au cœur du village de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries ! Le restaurant l'Ogustin et l'accompagnatrice oenotouristique Les Pépites de Noëlle vous réservent une animation exceptionnelle. +33 4 67 95 16 88

Réservation obligatoire : jusqu'au 8 octobre – 04 67 95 16 88 – Weezevent Billeterie en cours de création

