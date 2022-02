La Cuisine du Web – “RDVS THÉMATIQUES” : rencontre autour du numérique responsable. TUBÀ, 15 mars 2022, Lyon.

La Cuisine du Web – “RDVS THÉMATIQUES” : rencontre autour du numérique responsable.

TUBÀ, le mardi 15 mars à 09:30

La Cuisine du Web lance “les rdvs thématiques” ! Des rencontres autour d’une thématique donnée tout au long de l’année, selon les besoins et attentes des participants. Un moment dédié pour débattre et enrichir la réflexion avec des experts du sujet. Enjeu majeur actuel, le premier thème abordé est le : “Numérique Responsable”. ———————— Première rencontre le 15 mars 2022 à Lyon, au TUBA. **Ouverte à TOUS .** **LES RDVS THÉMATIQUES : COMMENT ÇA MARCHE ?** ———————————————- Le principe des “rendez-vous thématiques” est simple : rassembler tous les acteurs de l’écosystème numérique autour d’un thème au centre de leurs préoccupations à travers des rdvs réguliers tout au long de l’année. Avec l’appui d’experts du sujet de notre écosystème local, vous pourrez : * définir un projet sociétal plus responsable * échanger, débattre, partager, co-construire autour de ces sujets * Approfondir vos connaissances et repartir avec des solutions concrètes pour vos projets * nouer des partenariats potentiels pour vos actions et vos activités respectives. La première session dédiée a pour objectif de recenser les besoins et attentes de chacun(e) et de définir les modalités et sujets à inclure dans cette thématique. **Les rencontres suivantes ont lieu tout au long de l’année, à fréquence régulière, selon les besoins des participants.** **LE 1ER RENDEZ-VOUS THÉMATIQUE : COMMENT RENDRE LE NUMÉRIQUE DE DEMAIN RESPONSABLE ?** ————————————————————————————— Dans un contexte de développement durable, nous devons notamment limiter les impacts négatifs sur l’environnement. Assurer la pérennité du web et notre engagement sociétal sous toutes ses formes, est ainsi un enjeu majeur pour toutes les entreprises. **Pour ce premier “rdv thématique”, nous avons ainsi choisi d’aborder le “numérique responsable” :** * l’accessibilité numérique, * empreinte environnementale * l’inclusion numérique, etc… **Alors, comment construire un monde digital plus “responsable” aujourd’hui?** De nombreux sujets “responsables” viennent s’immiscer dans le digital et sont étroitement liés : * Plus d’inclusion dans le numérique de demain : accessibilité numérique, diversité des profils recrutés et mixité dans les métiers * Le sujet du handicap et l’accès aux contenus numériques pour tous * L’insertion professionnelle des jeunes, la formation et méthodes pédagogiques alternatives * La valorisation des parcours « atypiques » pour répondre à un secteur en tension en termes de recrutement * La RSE et son implication dans la construction de notre projet de société * L’impact environnemental des pratiques numériques : info ou intox ? …la liste de ces sujets sera à compléter avec vous ! **LA 1ÈRE SESSION DE CES “RDVS NUMÉRIQUE RESPONSABLE” : LE MARDI 15 MARS** ————————————————————————– **Cette première rencontre sur cette thématique du numérique responsable se déroulera en deux temps :** * Temps 1 : conférence avec l’intervention d’experts. L’objectif : se mettre “dans le bain” et lancer les premiers constats, premiers retours d’expériences. Durée : 45 minutes à 1h. * Temps 2 : jeu de questions-réponses et brainstorming animé par nos intervenants pour définir les contours des rdv suivants. **Les participants décideront donc ensemble du contenus et des modalités :** * des contenus : retours d’expérience, parole d’expert, acculturation, brainstorming, co-construction * du format : visioconférence, présentiel, mixte, déjeuner, afterwork, dîner * de la fréquence des rencontres * recenser les (co)animateurs : experts du sujet, acteurs souhaitant témoigner… **Cette rencontre aura 3 objectifs :** * Identifier vos besoins * Définir les sujets que vous souhaiterez aborder toute l’année, en rapport avec cette thématique * Identifier ceux ou celles qui souhaiteraient co-animer cette thématique avec Improved Impact Elle se fera en présentiel et est ouverte à tous(tes). D’autres participants/ adhérents pourront rejoindre le groupe en cours d’année. **LES 7 BONNES RAISONS DE REJOINDRE CE PREMIER RDV THÉMATIQUE** * Vous réunir autour de VOS sujets selon vos centres d’intérêts ou vos aspérités * Partager vos points de vus, votre expertise ou expériences/ vécus * Rencontrer des experts qui partageront avec vous les bonnes pratiques, des conseils insoupçonnés! * Devenir plus aguerris ou plus pointus sur vos sujets du quotidien..voire vous ouvrir les chakras! * Identifier des partenaires, des prestataires, avec qui co construire ou enrichir vos futurs projets * et tout cela, dans un environnement bienveillant et décomplexé ! * La 7ème bonne raison vous surprendra!…..vous la découvrirez sur place

TUBÀ 227 cours Lafayette, 69006 LYON Lyon La Villette Métropole de Lyon



