À propos de l’évènement ———————– Pour cet atelier d’experts, **La Cuisine du Web** invite **Léa Gueniffet** et **Paul Ammeloot**, spécialistes en acquisition de trafic payant. A cette occasion, ils vous partageront leur retour d’expérience et des conseils pour arrêter de vous faire plumer par **Google** ou par votre prestataire (ou les 2!). Ils finiront cet évènement avec une veille sur les sujets brûlants de 2022. Au programme : ————– – Un audit avec les points clés pour analyser votre compte Google Ads – Les nouveautés 2022, comme les campagnes “Performance Max” qui incitent à l’automatisation – Un focus RGPD et Google Analytics 4 – Un moment d’échange pour répondre à vos questions Cette conférence se clôturera sur un moment partagé. Que vous soyez débutants, experts, ou que vous déléguiez votre compte, ce Meetup est pour vous ! **Exceptionnellement ouvert à TOUS.** **Places limitées** (30 personnes)

Sur inscription

