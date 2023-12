La cuisine des pigments Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, 3 février 2024, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 15h00 à 17h30

.Public adultes. gratuit

Fouillez dans votre cuisine, fabriquez vos pigments !

Isabelle Augé, peintre, vous apprendra trois recettes de peinture, une à base d’acrylique et deux par techniques naturelles. Elle vous montrera comment mélanger les pigments, les liants, les médiums et les conservateurs, et vous racontera leur usage au cours de l’histoire de l’art.

Les participants repartiront avec un récapitulatif de la composition des recettes et une feuille d’essais et rendus des différentes textures.

Réservation à partir du 3 janvier.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr

