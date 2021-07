Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis, Gironde La cuisine des Auteurs Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde

La cuisine des Auteurs Braud-et-Saint-Louis, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Braud-et-Saint-Louis. La cuisine des Auteurs 2021-07-03 – 2021-07-03

Braud-et-Saint-Louis Gironde Le temps d’une soirée, profitez d’une soirée festive agrémentée de produits locaux, scenettes de théâtre et animation musicale… Le tout pour vous faire passer un bon moment au domaine de la Paillerie. Le temps d’une soirée, profitez d’une soirée festive agrémentée de produits locaux, scenettes de théâtre et animation musicale… Le tout pour vous faire passer un bon moment au domaine de la Paillerie. +33 5 57 42 61 99 Le temps d’une soirée, profitez d’une soirée festive agrémentée de produits locaux, scenettes de théâtre et animation musicale… Le tout pour vous faire passer un bon moment au domaine de la Paillerie. Canva OT/TO dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Braud-et-Saint-Louis Adresse Ville Braud-et-Saint-Louis lieuville 45.24389#-0.62701