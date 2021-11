La Cuisine de nos mamans Médiathèque La Grand-Plage, 10 novembre 2021, Roubaix.

La Cuisine de nos mamans

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 10 novembre à 16:30

Au programme : * **16h30**, diffusion des web-séries _Des Racines et des Rêves_ et de la série documentaire _Nos Daron.nes_ * **18h30**, conférence sur le thème “Cuisine et transmission du patrimoine culinaire”, en présencee des deux grand.e.s chef.fe.s Diadé Diombana et Glory Kabe, ainsi que leurs mamans * **20h**, dégustation et photocall, jeunes et moins jeunes pourront se faire tirer le portrait par un photographe professionnel et repartir avec un souvenir de la conférence.

Gratuit

Conférence gourmande proposée par l’association Carré Bleu dans le cadre de l’Année des Saveurs du Monde.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T16:30:00 2021-11-10T20:30:00