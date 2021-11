“La cuisine de Marguerite” par la compagnie de la Dame Cité de Sorèze, 13 novembre 2021, Sorèze.

“La cuisine de Marguerite” par la compagnie de la Dame

Cité de Sorèze, le samedi 13 novembre à 20:30

Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour et de bonheur partagé. Cuisiner, pour elle, c’était avant tout, une façon de donner de l’amour ; à ses amis notamment, pour qui Marguerite concoctait des plats et inventait des recettes. Sur la scène, on l’y retrouve dans sa cuisine ! Et dans ce décor atypique et chaleureux, le rapport de la scène au public disparaît. Une complicité s’opère dans un face à face où une femme prépare une soupe de poireaux et parle aux personnes qui sont là et l’écoutent. Elle les nourrit du fruit de son travail, de mots et d’idées avant de les nourrir de la soupe qu’elle prépare… Ainsi née une communication-communion où il est question d’enfance, de la mère, d’amour, de mort, de cuisine… – Tout public dès 12 ans.

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Tarif -12 ans : 3€ / Tarif famille (2ad+1enf 12-18 ans) : 25€ || Pass sanitaire et port du masque demandé.

Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour. Dans un décor atypique et chaleureux, laissez-vous porter par ses morts et ses idées !

Cité de Sorèze Rue saint martin 81540 Sorèze Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T21:45:00