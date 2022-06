La Cuisine de Josquin et Léonie Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Opéra pour enfants

Mercredi 15 juin à 17h30

Opéra par la Maîtrise du Pays de Montreuil sous la direction de Karim Affreingue, Chef de Chœur. Josquin et Léonie sont frère et sœur… jumeaux ! Ils invitent tous leurs amis pour un grand festin… Que faire ? Que faire ? Comment s’organiser ? C’est ce que raconte « La cuisine de Josquin et Léonie ».

Ce conte musical et gourmand propose une promenade sonore aux saveurs diverses. Les aventuriers gourmets des enfants de la Maîtrise du Pays de Montreuil, nous entraînent dans cette balade culinaire qui nous conduira du supermarché aux profondeurs du lave-vaisselle en passant par l’intérieur de l’inquiétant frigo… Lieu : Chapelle de l’Orphelinat à Montreuil-sur-Mer http://www.choeurdiapason.blogspot.com/ La Cuisine de Josquin et Léonie

