La cuisine de Josquin et Léonie Creil, vendredi 23 février 2024.

La cuisine de Josquin et Léonie Creil Oise

« Josquin et Léonie sont frère et sœur… jumeaux ! Ils invitent tous leurs amis pour un festin. “Que faire ? Que faire ? Comment s’organiser ?” , c’est ce que raconte “La cuisine de Josquin et Léonie”. Ce conte musical et gourmand propose une promenade sonore aux saveurs diverses. Josquin et Léonie, deux aventuriers gourmets, nous entraînent dans cette balade culinaire qui nous conduira du supermarché aux profondeurs du lave-vaisselle, en passant par l’intérieur de l’inquiétant frigo… »0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France conservatoire@mairie-creil.fr

