Duo Anna Cruz La Cuisine de Gagny Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

Duo Anna Cruz Vendredi 29 septembre, 20h00 La Cuisine de Gagny

Eranik Ganantchian et Marie Cécile Gautier forme le duo Anna Cruz en 2016.

Cette formation piano-voix a pour particularité de mélanger et transformer des thèmes de répertoires très variés, selon les idées de liens qui nous traversent à l’écoute de tels accords, mots, émotions!

Alors dans le même morceau on peut trouver Björk qui rencontrerait Cesaria Evora et Nina Simone, ou bien Nougaro et Radiohead, et nous faire passer d’une énergie fougueuse à quelques mots tout en sensibilité sur le fil…

Music : https://soundcloud.com/user-858135448

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Cuisine de Gagny 153 Boulevard Chave, 13005 Marseille Marseille 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Anna Cruz », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Anna Cruz | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « Anna Cruz », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000309900319-16yxjc-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user-858135448 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user-858135448 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/user-858135448 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:00:00+02:00

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:00:00+02:00