La cuisine au thé

2022-09-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-17 13:00:00 13:00:00 Le nom de thé renferme une grande diversité en termes de bienfaits, de moments de la journée, d’arômes et d’évocations. A travers une dégustation, nous explorerons tout d’abord les familles de thé, les différents modes de préparations ainsi que les associations gustatives. Viendra ensuite le temps d’explorer le thé en cuisine.

Animé par Samya de Cultures Solid’Air

