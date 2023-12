Richard Aspro La cuisine au beurre Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Richard Aspro La cuisine au beurre Marseille, 17 décembre 2023, Marseille. Richard Aspro Dimanche 17 décembre, 17h00 La cuisine au beurre 15€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00 Récital d’accordéon

par Richard Aspro

Morceaux de : Astor Piazolla, Richard Galliano, André Verchuren

Dans les salons du restaurant « La cuisine au beurre »

78 quai du Port 13002 Marseille

Possibilité de restauration après le concert.

PAF du concert : 15 euros

Réservation au 06 14 31 59 55

