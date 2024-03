La Cueillette de l’Aragnon est ouverte ! Cueillette de l’Aragnon Montardon, vendredi 7 juin 2024.

La Cueillette de l’Aragnon est ouverte ! Cueillez vous-même vos fruits, légumes et fleurs ! 7 – 9 juin Cueillette de l’Aragnon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T13:00:00+02:00

Depuis 30 ans, la Cueillette de l’Aragnon produit des fruits, des fleurs et des légumes de saison, mais c’est à vous cueilleurs de les récolter !

Depuis quelques années, la Cueillette c’est aussi une épicerie de produits locaux et vrac, un restaurant et un programme d’animations à l’année.

Cueillette de l’Aragnon Route de Pau 64121 Montardon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

GIE Chapeau de Paille