La cucina dell’arte – À partir de 10 ans Altkirch, 23 février 2022, Altkirch.

La cucina dell’arte – À partir de 10 ans Altkirch

2022-02-23 20:00:00 – 2022-02-27

Altkirch Haut-Rhin Altkirch

EUR Depuis leur plus jeune âge, David et Danny Ronaldo jouent la comédie de la fragilité humaine, ils font « le clown ». Les jeux de pouvoir, être maître ou domestique, être grand, être petit… et mélanger allégrement tout cela, voilà en fait le thème principal de « La Cucina dell’ Arte ». Danny Ronaldo est apprenti chez le Maître pizzaiolo sicilien Paolino Bucca et un chariot de cuisine du 19è siècle sur roulettes est remarquablement aménagé d’un service en porcelaine et d’aliments nécessaires à la consommation et à la jonglerie. Dès que les fragiles armoires de cuisine s’ouvrent, un accordéon se fait entendre, les cuillères jouent une tarentelle sur des bouteilles de vin et le « délicat » spectacle peut commencer. Les comédiens s’inspirent de Fellini, des jongleurs de restaurant dans l’ancien théâtre de vaudeville, de Goldoni, et de l’envie que chacun de nous a bien dû avoir, un jour, de tirer la nappe de dessous le service du dimanche.



Mise en scène : Danny Ronaldo

Scénographie : David et Danny Ronaldo

Acteurs : Danny et David Ronaldo

Direction technique : David Ronaldo

Composition musicale : David Van Kerr

Production : Circus Ronaldo

Coproduction : Het Huis voor Kunsten op Straat – Neerpelt

par Circus Ronaldo (Belgique)

La Cucina dell’Arte fera étape à Altkirch pour sa dernière tournée à l’international. Spectacle rare, exceptionnel, magnifique, immortel, vous serez les ultimes et chanceux spectateurs à pouvoir l’apprécier…

+33 3 89 08 36 03

