LA CRYPTE S'ANIME 2021-07-08 10:15:00 10:15:00 – 2021-08-26 Rue du prévôt Quartier du bourg

Proposez à vos enfants de découvrir:

– la poterie

– la confection de bijoux

– la mosaïque

– les vitraux



Et bien d'autres activités !

