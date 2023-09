Les Mensonges blancs La crypte d’Orsay Orsay, 30 septembre 2023, Orsay.

Les Mensonges blancs 30 septembre – 26 novembre La crypte d’Orsay Entrée libre

Certains mensonges qui ne cherchent pas à nuire sont qualifiés de « blancs ». Ils sont ces réponses complaisantes que l’on donne pour éviter d’avoir à s’expliquer et ces histoires farfelues inventées pour excuser un retard. Qu’il s’agisse de capturer un nuage, de créer de nouveaux mondes à partir de réactions chimiques ou d’animer une végétation fantasmée, les œuvres rassemblées dans cette exposition tenteront de vous duper. Elles déjoueront les lois de l’optique et vous feront voyager entre rêves et certitudes scientifiques.

La crypte d’Orsay 4 Av. Saint-Laurent, 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

