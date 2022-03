La Crue en liesse : soirée de présentation du collectif La Crue Gindou, 23 avril 2022, Gindou.

La Crue en liesse : soirée de présentation du collectif La Crue Gindou

2022-04-23 18:00:00 – 2022-04-23

Gindou Lot Gindou

8 EUR 18h – Bòsc en concert

Marthe Tourret (Violons, chant), Lisa Langlois (Chant, Ttun-Ttun), Mathilde Spini (Cabrette, boha, chant), Élisa Trebouville (Banjo, requinto, fifre, chant), Noëllie Nioulou (Violon, viole de Gambe, chant)

Aval-aval, là-bas là-bas, c’est cet espace pas tant loin, pas trop près, choisi, vécu, imaginé ou fantasmé. C’est la forêt qui dit que l’homme n’a pas tant changé. C’est des sons et récits qui viennent nous tordre et nous attraper au cœur de nos déserts.

Bòsc est le fruit d’une rencontre autour d’un territoire et de ses bordures, de sa langue, de ses chants, de ses tempéraments, de ses rythmes singuliers. C’est un concert qui prend le temps de la veillée, qui tend l’oreille aux récits des timbres et des voix nues, aux forces singulières des plaintes et des complaintes, entre la musique et le silence. C’est parfois aussi la masse, le vibrant, la bourdonnerie dansée au fond du ventre.

19h – Vin d’honneur suivi d’un repas

21h – Bal avec Garenne et Bourrasque

Le duo Garenne propose une musique acoustique et impertinente autour des répertoires de violon populaire du massif central, coloré de quelques compositions. En bal, elles déploient une énergie indomptable et irrésistible basée sur des timbres riches et une cadence farouche.

Avec : Clémence Cognet (Violon, chant), Noëllie Nioulou (Violon, violoncelle, chant)

Bourrasque croise les timbres, les cordes et les langues comme des lignes sur un territoire, reliant des répertoires cueillis entre le Quercy et le Massif Central. Dans un univers sonore empreint de modalité, les fifre, banjo, violon et chants viendront faire jaillir des éclats de ces airs populaires au rythme des frappés sur le sol.

Avec : Marthe Tourret (Violons, chant), Élisa Trebouville (Banjo, fifre, chant)

La Crue est un collectif d’artistes ayant un ancrage commun dans le terreau des musiques traditionnelles.

Ce collectif est le fruit d’une convergence artistique et humaine, offrant un espace de création et d’expérimentation.

Mêlant cet ancrage avec des pratiques issues des musiques contemporaines, expérimentales, baroques ou improvisées, notamment au travers d’une recherche autour du timbre et de la matière sonore, La Crue souhaite être le lieu d’une réflexion collective autour de ces possibles croisées, tout en cultivant un goût des esthétiques puissantes, parfois étranges, propices à un état de liesse.

La Crue en liesse est la première soirée du collectif et réunira les groupes qui le composent. D’autres surprises pourraient venir s’ajouter au programme.

