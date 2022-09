La Croquette, Canicross by Husse Saint-√âloi Saint-√âloi Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Éloi

La Croquette, Canicross by Husse Saint-Éloi, 2 octobre 2022, Saint-Éloi. La Croquette, Canicross by Husse

Place de la Mairie Saint-√âloi Nièvre

2022-10-02 Р2022-10-02 Saint-Éloi

Nièvre Saint-√âloi La Croquette by Husse entre pleinement dans cette démarche avec la création d’un événement unique autour du chien tout en sensibilisant l’opinion publique sur les abandons d’animaux. La Croquette by Husse va encore plus loin en versant la totalité des frais d’inscriptions au Refuge de Beauregard ! Associé à la commune de Saint Eloi, par l’intermédiaire de Jérôme Malus, maire de la commune, ce canicross sportif, festif et porteur de sens mêle sport et solidarité. En marchant ou en courant, avec votre chien, celui du voisin ou encore celui du refuge, mettons les chiens à l’honneur et venez participer à la premiêre édition de La Croquette by Husse au c≈ìur de l’Arche de la biodiversité le 02 octobre prochain à Saint Eloi !

Au programme :

8H00 – OUVERTURE DU VILLAGE

Le village est situé à Saint-Eloi, place de la mairie. Retrait des packs participants.

Inscriptions (dans la limite des places disponibles)

Animations pour tous !

09H00 РDÉPART MARCHE/COURSE

Distance – 5km

Départ ‚Äì 9h00

Vous souhaitez participer à La Croquette sans être accompagné d’un chien ? Cette épreuve est faite pour vous. Une course ou une marche de 5km en allure libre.

Epreuve ouverte à tous.

10H00 РDÉPART CANIRANDO

Distance – 5km en allure libre

Départ ‚Äì 10h00

Venez balader votre chien ou un chien du refuge dans le magnifique cadre de l’arche de la biodiversité. Un parenthêse en pleine nature pour bien débuter l’automne.

Epreuve ouverte à tous sauf chiens de catégorie 1.

11H00 РDÉPART CANICROSS

Distance ‚Äì 5km (Chronométré)

Départ ‚Äì 11h00

L’épreuve phare de La Croquette, le Canicross. Le chien est muni d’un harnais, il est relié à son ma√Ætre par une ligne de trait élastique, attachée à une ceinture lombaire.

Course ouverte à tous les chiens dês 15 mois sauf catégorie 1.

11H45 РREMISE PROTOCOLAIRE La Croquette Run Saint-Éloi

