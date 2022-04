La Cromagnon Drucat, 28 août 2022, Drucat.

La Cromagnon Drucat

2022-08-28 – 2022-08-28

Drucat Somme Drucat

Course nature à Drucat sur plusieurs parcours avec 90 de chemins et sentiers. Ambiance sportive et festive pour tous niveaux.

Course à pied 8 ou 16km

Courses enfants

Repas champêtre

Le retrait des dossards se fera salle Lesueur (salle des fêtes de Drucat), lieu du départ de la course :

– Le samedi de 14 h à 17 h : dossards pour la Cro Magnon et la Mini Cro (adultes)

– Le dimanche dès 8 h : dossards pour toutes les courses : Cro Magnon , Mini Cro et Cro Mignons (enfants)

– Le dimanche dès 8 h : les tickets pour le BBQ

Prévoir d’arriver 1/2 h avant le départ des courses pour les enfants et 1 heure (au moins) pour les courses adultes délai de remise des dossards plus long

Course nature à Drucat sur plusieurs parcours avec 90 de chemins et sentiers. Ambiance sportive et festive pour tous niveaux.

Course à pied 8 ou 16km

Courses enfants

Repas champêtre

Le retrait des dossards se fera salle Lesueur (salle des fêtes de Drucat), lieu du départ de la course :

– Le samedi de 14 h à 17 h : dossards pour la Cro Magnon et la Mini Cro (adultes)

– Le dimanche dès 8 h : dossards pour toutes les courses : Cro Magnon , Mini Cro et Cro Mignons (enfants)

– Le dimanche dès 8 h : les tickets pour le BBQ

Prévoir d’arriver 1/2 h avant le départ des courses pour les enfants et 1 heure (au moins) pour les courses adultes délai de remise des dossards plus long

http://www.lacromagnon.fr/?fbclid=IwAR0hPlEoZ5jbAkj51menSAQ1pMUNLzWPtmWvJVL6X0mz9a5mo32rIt_3esE

Course nature à Drucat sur plusieurs parcours avec 90 de chemins et sentiers. Ambiance sportive et festive pour tous niveaux.

Course à pied 8 ou 16km

Courses enfants

Repas champêtre

Le retrait des dossards se fera salle Lesueur (salle des fêtes de Drucat), lieu du départ de la course :

– Le samedi de 14 h à 17 h : dossards pour la Cro Magnon et la Mini Cro (adultes)

– Le dimanche dès 8 h : dossards pour toutes les courses : Cro Magnon , Mini Cro et Cro Mignons (enfants)

– Le dimanche dès 8 h : les tickets pour le BBQ

Prévoir d’arriver 1/2 h avant le départ des courses pour les enfants et 1 heure (au moins) pour les courses adultes délai de remise des dossards plus long

cromagnon_drucat

Drucat

dernière mise à jour : 2022-04-07 par